Omar Najar declara apoio a Denis Andia

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O empresário Omar Najar declarou apoio à candidatura de Denis Andia a deputado federal. Companheiros de partido no MDB e amigos de longa data, os dois se encontraram em Americana para conversar sobre as eleições, o cenário regional e os desafios dos municípios.

Omar destacou a trajetória de Denis e o trabalho realizado durante os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

“Estou ao lado do nosso candidato a deputado federal, Denis Andia, meu amigo de longa data, uma pessoa do bem, que está procurando, a cada dia, melhorar a nossa região, trazendo recursos e trabalhando pela nossa população. Peço o seu voto para deputado federal para o Denis Andia. Conte comigo”, afirmou Omar.

Denis agradeceu o apoio e ressaltou a amizade construída ao longo dos anos.

“Além de companheiro de trabalho e de partido, o Omar é um grande amigo, uma pessoa muito querida e que quer o bem de Americana e de toda a região. Respeito muito sua trajetória e fico muito feliz com seu apoio”, afirmou Denis.

A declaração de Omar reforça o apoio à candidatura de Denis Andia na região e sua articulação junto a lideranças políticas e empresariais.

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