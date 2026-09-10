Vôlei feminino sub-13 de Americana vence Ouro Fino pela Liga Regional

A equipe de vôlei feminino sub-13 da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana conquistou mais um importante resultado na Liga Regional de Campinas. Em partida realizada na última semana no Ginásio Mário Antonucci, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), o time americanense venceu Ouro Fino por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 16, 25 a 20 e 25 a 23.

Além do resultado positivo, Americana também teve um destaque individual: a atleta Giovanna de Abreu foi eleita a melhor jogadora da partida.

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Para a professora da equipe, Adriana Cristina, a vitória demonstra a evolução das atletas e a importância do trabalho realizado nos treinamentos. “Foi uma partida muito positiva para nossa equipe. As meninas entraram concentradas, conseguiram colocar em prática aquilo que estamos trabalhando nos treinamentos e tiveram uma boa postura durante todo o jogo. Cada partida é uma oportunidade para as atletas ganharem experiência, confiança e continuarem crescendo dentro da competição. O resultado mostra a evolução do grupo e nos dá ainda mais confiança para os próximos desafios”, destacou.

O próximo compromisso do time americanense pela competição é no dia 19 de setembro, quando enfrenta São João da Boa Vista, fora de casa, no Ginásio Tigrão.

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