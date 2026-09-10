Gama apreende cerca de 4kg de fios em Americana

Leia Mais notícias da cidade e região

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apreendeu, na madrugada desta quinta feira (10), aproximadamente 4 quilos de fios de cobre durante patrulhamento na Rua das Tulipas, em Americana.

Por volta das 4h57, a equipe composta pelos GCMs Machado e Granada, deparou-se com um homem portando uma mochila.

Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente 4 quilos de fios de cobre no interior da mochila. Questionado sobre a procedência do material, o abordado informou que havia retirado os fios de uma lixeira localizada na Avenida Brasil.

Os agentes deslocaram-se até o local indicado, porém não foram encontrados vestígios de fios ou qualquer outra evidência que confirmasse a origem do material.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), juntamente com os fios de cobre, que foram apreendidos para as providências cabíveis.

Após os procedimentos, o homem foi liberado pela autoridade policial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP