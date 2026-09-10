Refloresta Americana ultrapassa marca de 3,4 mil mudas plantadas

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O Refloresta Americana segue avançando e chegou à marca de 3.437 mudas plantadas às margens do Córrego Bertini. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e busca recuperar áreas degradadas, preservar nascentes e ampliar a cobertura vegetal do município.

A iniciativa integra o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos. Além do reflorestamento, inclui a preservação de quatro nascentes, a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e ações de educação ambiental voltadas à comunidade.

O projeto foi lançado pelo prefeito Chico Sardelli em janeiro deste ano e tem parceria com a iniciativa privada. A meta é a recuperação ambiental de 9,6 hectares entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini. Ao todo, 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado serão plantadas, em três etapas. A primeira envolve o plantio de 5 mil mudas.

“Atingimos uma marca expressiva, ultrapassando as 3,4 mil mudas plantadas. É um projeto grande que estamos empenhados em concluir. As margens do Córrego Bertini, afetadas por incêndios e queimadas, terão um novo visual, e a vegetação trará benefícios para todos, uma vez que impactará positivamente o meio ambiente de Americana”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O projeto vai além do plantio e contempla também ações de adubação, coroamento, hidratação das mudas e cercamento das áreas reflorestadas, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento das espécies.

A sub-bacia hidrográfica do Córrego Bertini também receberá intervenções como remoção de resíduos, controle de vegetação invasora, correção do solo e recuperação dos cursos hídricos. Após o plantio, as áreas reflorestadas passarão por manutenção e monitoramento técnico por, no mínimo, dois anos.

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