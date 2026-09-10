Teatro Municipal recebe 2ª edição da Mostra Dança Daqui sábado

Teatro Municipal Manoel Lyra recebe a 2ª edição da Mostra Dança Daqui neste sábado
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O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe neste sábado (12), às 19h30, a 2ª edição da Mostra Dança Daqui. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento reúne escolas, grupos e companhias de dança de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Piracicaba, em uma noite dedicada à expressão artística, à diversidade e ao fortalecimento da dança na região.
A mostra contará com apresentações da Cia de Dança Juliana Daniel, Companhia de Dança e Teatro JK, Coletive T-Error 019, GrandPlié Studio de Dança e Teatro, Casa Flow, Art American Dance, Female Group e Companhia Estável de Dança de Piracicaba.
Idealizada e produzida por Michele Bueno e Lucas Casagrande, a Mostra Dança Daqui tem como proposta promover a liberdade de expressão por meio da dança e celebrar a diversidade de corpos e histórias. O encontro também busca fortalecer a produção artística local e criar oportunidades de troca entre bailarinos, professores, coreógrafos e o público.
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do Teatro Municipal Manoel Lyra uma hora antes do início da apresentação, a partir das 18h30. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Serviço
2ª Edição da Mostra Dança Daqui
Data: 12 de setembro (sábado)
Horário: 19h30
Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro
Classificação: Livre
Ingressos: gratuitos, com retirada uma hora antes na bilheteria do teatro
Mais informações: Instagram @dancadaqui | (19) 99124-9080 | (19) 99637-7514 | (19) 3464-9424 (Ramal Teatro)
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