Teatro Municipal de Americana recebe musical “Encontro Music Works” no domingo

O “Encontro Music Works 2026 – Clássicos que marcaram gerações” será apresentado neste domingo (13), às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre e entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados em www.ingressodigital.com. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

O musical é uma apresentação anual dos alunos de uma das escolas de músicas presentes no município. A apresentação tem por objetivo a interação, a socialização e a demonstração do desenvolvimento dos aprendizes para seus familiares e amigos.

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O espetáculo tem duração variável de 90 a 120 minutos e contará com a presença do ator e apresentador Márcio Cardoso, que interage com o público nos intervalos de cada número musical.

“Esta é uma opção gratuita para apreciar boa música e se divertir ao som de clássicos de todos os tempos. O Teatro Municipal de Americana estará mais uma vez de portas abertas para receber o público com muito profissionalismo”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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