Secretaria de Meio Ambiente aplica agente biológico para controle do carrapato-estrela

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, aplicou o agente biológico Metarhizium no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” nesta quarta-feira (9), para o controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa.

O Metarhizium é um fungo entomopatogênico que não agride o meio ambiente nem os animais. Para a aplicação, são utilizados tratores e mangueiras adequadas. A Prefeitura tem realizado um trabalho abrangente de aplicação do agente biológico em áreas de risco na cidade.

O serviço de aplicação já foi realizado no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, no Córrego Bertini, na Avenida Bandeirantes e nas orlas da Praia dos Namorados e da Praia Azul. O Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a empresa Toyobo, licenciada pelo Instituto, atuam em parceria nas ações de controle do carrapato, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria de Meio Ambiente aplica agente biológico para controle do carrapato-estrela

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“É importante que todos estejam atentos às medidas de segurança difundidas pela Prefeitura para que não haja novos casos de febre maculosa na cidade. O atual governo segue realizando um trabalho estratégico para o controle do carrapato-estrela”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Gonçales.

O Jardim Botânico, que fica aberto todos os dias, das 6h às 20h, é uma área de fluxo intenso de pessoas, sobretudo de praticantes de atividades físicas. Tem uma área de 100 mil metros quadrados e possui cerca de 7.000 mudas de espécies arbóreas nativas e exóticas. No Jardim Botânico está localizada a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. O local foi eleito por voto popular em agosto como uma das 7 Maravilhas de Americana. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini.

Orientação e prevenção

Desde 2006, por meio do Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato (PVCE), a Prefeitura mantém cercas e placas informativas e orienta a população a evitar áreas de risco, como margens de rios, córregos, lagoas e represas, onde o carrapato-estrela pode ser encontrado com mais facilidade.

Os principais pontos do município classificados como áreas de risco são:

– Carioba: pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos à Rua Carioba;

– Casa de Cultura Herman Müller: mata ciliar do Ribeirão Quilombo;

– Rio Jaguari: região pós-Represa do Salto Grande e chácaras na Colônia Agrícola do Sobrado Velho;

– Confluência dos rios Atibaia e Jaguari;

– Assentamento Milton Santos: matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga;

– Ponte do Rio Piracicaba (Rodovia Anhanguera): pesqueiros locais;

– Centro de Detenção Provisória (CDP): pesqueiros no entorno;

– Condomínio Jardim Terras do Imperador e Residencial Portal dos Nobres;

– Praia dos Namorados: orla da Represa do Salto Grande;

– Jardim Mirandola: pastos e matas;

– Praia do Zanaga: entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras;

– Usina da CPFL na Represa do Salto Grande;

– Ribeirão Quilombo: toda a extensão em ambas as margens;

– Parque Nova Carioba: mata ciliar do Córrego Bertini.

Febre maculosa

A febre maculosa é uma doença grave, com risco de morte, e seu contágio ocorre pela picada do carrapato-estrela. A recomendação é evitar áreas de risco. Caso seja necessário entrar nesses locais, as medidas de prevenção incluem:

– Usar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos;

– Colocar as barras das calças dentro das meias e usar botas de cano alto;

– Verificar o corpo a cada três horas;

– Remover os carrapatos com cuidado, fazendo uma leve torção;

– Observar os sintomas de 2 a 14 dias após a exposição.

Em caso de suspeita de febre maculosa, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente e informar se houve passagem por área de risco.

Os principais sintomas da doença incluem:

– Febre alta;

– Dores no corpo e na cabeça;

– Calafrios;

– Manchas avermelhadas na pele.

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