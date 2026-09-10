Secretaria de Meio Ambiente aplica agente biológico para controle do carrapato-estrela

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, aplicou o agente biológico Metarhizium no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” nesta quarta-feira (9), para o controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa.

O Metarhizium é um fungo entomopatogênico que não agride o meio ambiente nem os animais. Para a aplicação, são utilizados tratores e mangueiras adequadas. A Prefeitura tem realizado um trabalho abrangente de aplicação do agente biológico em áreas de risco na cidade.

O serviço de aplicação já foi realizado no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, no Córrego Bertini, na Avenida Bandeirantes e nas orlas da Praia dos Namorados e da Praia Azul. O Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a empresa Toyobo, licenciada pelo Instituto, atuam em parceria nas ações de controle do carrapato, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde.

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“É importante que todos estejam atentos às medidas de segurança difundidas pela Prefeitura para que não haja novos casos de febre maculosa na cidade. O atual governo segue realizando um trabalho estratégico para o controle do carrapato-estrela”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Gonçales.

O Jardim Botânico, que fica aberto todos os dias, das 6h às 20h, é uma área de fluxo intenso de pessoas, sobretudo de praticantes de atividades físicas. Tem uma área de 100 mil metros quadrados e possui cerca de 7.000 mudas de espécies arbóreas nativas e exóticas. No Jardim Botânico está localizada a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. O local foi eleito por voto popular em agosto como uma das 7 Maravilhas de Americana. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini.

Orientação e prevenção

Desde 2006, por meio do Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato (PVCE), a Prefeitura mantém cercas e placas informativas e orienta a população a evitar áreas de risco, como margens de rios, córregos, lagoas e represas, onde o carrapato-estrela pode ser encontrado com mais facilidade.

Os principais pontos do município classificados como áreas de risco são:

– Carioba: pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos à Rua Carioba;

– Casa de Cultura Herman Müller: mata ciliar do Ribeirão Quilombo;

– Rio Jaguari: região pós-Represa do Salto Grande e chácaras na Colônia Agrícola do Sobrado Velho;

– Confluência dos rios Atibaia e Jaguari;

– Assentamento Milton Santos: matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga;

– Ponte do Rio Piracicaba (Rodovia Anhanguera): pesqueiros locais;

– Centro de Detenção Provisória (CDP): pesqueiros no entorno;

– Condomínio Jardim Terras do Imperador e Residencial Portal dos Nobres;

– Praia dos Namorados: orla da Represa do Salto Grande;

– Jardim Mirandola: pastos e matas;

– Praia do Zanaga: entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras;

– Usina da CPFL na Represa do Salto Grande;

– Ribeirão Quilombo: toda a extensão em ambas as margens;

– Parque Nova Carioba: mata ciliar do Córrego Bertini.

Febre maculosa

A febre maculosa é uma doença grave, com risco de morte, e seu contágio ocorre pela picada do carrapato-estrela. A recomendação é evitar áreas de risco. Caso seja necessário entrar nesses locais, as medidas de prevenção incluem:

– Usar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos;

– Colocar as barras das calças dentro das meias e usar botas de cano alto;

– Verificar o corpo a cada três horas;

– Remover os carrapatos com cuidado, fazendo uma leve torção;

– Observar os sintomas de 2 a 14 dias após a exposição.

Em caso de suspeita de febre maculosa, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente e informar se houve passagem por área de risco.

Os principais sintomas da doença incluem:

– Febre alta;

– Dores no corpo e na cabeça;

– Calafrios;

– Manchas avermelhadas na pele.

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