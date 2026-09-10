 Expo Orquídea e Feira Agro Urbana em Americana neste fim de semana

Expo Orquídea e Feira Agro Urbana em Americana terão mais de 50 expositores neste fim de semana

A 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana de Americana terão a presença de 51 expositores nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13), na FIDAM. Os eventos reúnem exposições, palestras, apresentações culturais, gastronomia, feira de produtos e atividades para crianças. A FIDAM fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel.

A maioria dos estandes estarão vendendo produtos, como orquídeas, plantas, produtos agrícolas e artesanais, dentre outros. A 54ª Expo Orquídea é realizada pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Casa da Agricultura. Já a 4ª Feira AgroUrbana de Americana, que ocorre no mesmo local da Expo Orquídea, é uma iniciativa da SMA e da CATI voltada ao incentivo à agricultura local e regional.

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Os expositores presentes são: Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA) da Secretaria de Meio Ambiente; Alegria e Diversão – locação de brinquedos; Orquidário Rio Preto; Orquídea Valverde; Orquidário Itaúna; Orquidário Fabiana Lahr; Orquidário Orquídea & Cia; Jordão Orquidário; Orquídeas Falcade; Orquidário da Serra; Colibri Orquídeas; Emporium das Orquídeas 262; Mundo NPK – tudo para suas orquídeas; Del Porto Orquídeas; Dora Doces – doces caseiros; Amour em Pétalas; Vico Orquídeas; Dona Marilene – coisas da terra;

Orquidário Colorado; Orchid Garden; Orquintal; Casa das Panelas; Roberto Cachepot – Acessórios Orquídeas; Sato Fisio; JP Frutas Exóticas; Sotec – tecnologia da informação Ltda.; I.V.K. Pratas; APAE; Pernas da Alegria; AMZNET; Café Caramello – creme de café; VM Sabores da Serra; Tolwer – tapetes e fios de malhas para crochê; Vintimtim; MuyZen – aromaterapia; Mel Gui; Sítio Carradas – produção sustentável; Engenho Fazenda Velha;

Cabanha Campestre 53 – produto artesanal feito com leite de ovelhas; Sintrópica Orgânicos; Plant Colha – mudas de hortaliças em geral; Cooperativa dos Produtores Rurais Maranata – cooperativa familiar; Meliponário Cheiro de Mel; CATI; aráceas, tillandsia e platycerium; Carro Zé FM; Criatório Pestana; Camponesa Cooperativa de Agronegócios de Produtos Agrícolas Livres de Agrotóxico; Natureza Viva; e Horta Primavera.

Adicionalmente, o evento contará com Praça de Alimentação, com Kalango Cervejaria, Pastel Gourmet Mariah, Pamonharia Doce Espiga, Feltrin Burger, Sabor e Festa e Feltrinas Churros Gourmet.

A Expo Orquídea é um evento nacional que reúne exemplares de orquídeas e de outros grupos de plantas. Estarão expostos também exemplares dos gêneros Platycerium (samambaias, como os chifres-de-veado) e Tillandsia (plantas aéreas), além de espécies da família Araceae, como copo-de-leite, lírio-da-paz e antúrio. As plantas expostas serão avaliadas por juízes nacionais e internacionais.

A programação inclui palestras gratuitas com especialistas do Brasil e do exterior, todas com certificação de participação. Também haverá venda de plantas, produtos para jardinagem, artesanato e produtos coloniais, além de shows musicais, apresentações de dança e opções gastronômicas na Praça de Alimentação.

Entre as novidades desta edição está o Espaço de Acolhimento Sensorial, preparado para pessoas autistas e visitantes que precisem de um ambiente mais tranquilo durante a exposição. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Americana também participará do evento.

Um painel de LED exibirá informações, programação e conteúdos durante a Expo Orquídea. Expositores de diversos estados brasileiros, incluindo alguns dos principais produtores de orquídeas do país, estarão presentes.

Para aproximar crianças e adultos dos animais, a programação contará ainda com a Fazendinha do Criatório Pestana.

Concurso de desenho

Na manhã da sexta-feira (11), a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos, realizará a premiação do 1º Concurso de Desenho com o tema “Orquídeas: Cores e Natureza”, voltado a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. O concurso recebeu as inscrições de 631 desenhos.

Os inscritos puderam representar livremente as orquídeas, suas cores, formas, características, relação com a natureza, biodiversidade e importância ambiental.

De acordo com a organização do concurso, 16 escolas se inscreveram no certame. A participação foi dividida em três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – 1º e 2º anos; e Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano.

Os trabalhos foram avaliados nesta terça-feira (8) por uma Comissão Julgadora, composta por representantes da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Educação, do Círculo Americanense de Orquidófilos e da rede estadual de ensino.

Os 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria, totalizando nove alunos, serão premiados com um troféu da Secretaria de Meio Ambiente e um certificado de classificação no concurso. Os primeiros colocados de cada categoria receberão, além do troféu e do certificado, um prêmio especial oferecido pelo Círculo Americanense de Orquidófilos.

Os trabalhos submetidos ao concurso integrarão o acervo educativo da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e poderão ser utilizados em exposições, campanhas e atividades pedagógicas.

Feira AgroUrbana

Em sua 4ª edição, a Feira AgroUrbana terá expositores, com produtos como queijo de ovelha, ervas medicinais e fitoterápicos, óleos essenciais, mudas de árvores frutíferas, mel, alimentos orgânicos e produtos agroecológicos, entre outros. A Secretaria de Meio Ambiente também fará a doação de mudas, adubos e sementes.

“Teremos neste fim de semana uma excelente oportunidade para fomentarmos a agricultura urbana e a economia local. Esperamos que a Expo Orquídea e a Feira Agro Urbana sejam muito apreciadas pelo público”, afirma a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“A expectativa é grande para a Expo Orquídea e a Feira Agro Urbana. É uma alegria podermos testemunhar em nossa cidade um evento deste porte, que reúne estas duas iniciativas e que atrai tantos interessados”, comenta a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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