Santa Bárbara segue com acolhimento das gestantes na maternidade do Hospital Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as visitas de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara. Nesta quinta-feira (10) foi promovido um novo encontro, com a participação de 19 pessoas, sendo dez gestantes e nove acompanhantes.

O objetivo da iniciativa é apresentar a estrutura da maternidade e a equipe que atua no local, preparando as futuras mães para o parto de forma mais acolhedora, segura e humanizada, reforçando a importância da ação como parte do cuidado integral à saúde materno-infantil.

Durante a visita, as participantes recebem orientações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com o recém-nascido, além de informações sobre a importância do aleitamento materno e seus benefícios para o desenvolvimento da criança, como o fortalecimento do sistema respiratório, o desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório. Também são abordados temas como direitos trabalhistas das gestantes e puérperas e a identificação da violência obstétrica.

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A ação é coordenada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), com apoio da Atenção Especializada – Saúde da Mulher e da Atenção Primária à Saúde, envolvendo uma equipe multiprofissional. As visitas acontecem quinzenalmente, sempre às quintas-feiras (exceto em feriados).

As gestantes interessadas em participar das visitas devem realizar cadastro nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde são encaminhadas ao NAC. Após o agendamento, a equipe responsável entra em contato para confirmação da participação.

Em Santa Bárbara, as ações voltadas às gestantes e aos recém-nascidos são desenvolvidas de forma integrada entre diversos setores da Saúde, como Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Educação Permanente em Saúde e AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

O cuidado tem início ainda nos grupos de planejamento familiar e no pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura nas unidades de saúde, passando pelas visitas à maternidade e seguindo após o nascimento, com a realização de exames, aplicação das vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e incentivo ao aleitamento materno.

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