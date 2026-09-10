Campinas lidera intenção de compra de imóveis de alto padrão no Estado de São Paulo

Estudo da Brain Inteligência Estratégica e do Secovi-SP aponta 7,2 mil famílias com intenção ativa de adquirir imóveis do segmento na região

Campinas lidera o ranking estadual de intenção de compra de imóveis de alto padrão. Levantamento da Brain Inteligência Estratégica em parceria com o Secovi-SP aponta que 7.215 famílias da microrregião de Campinas têm intenção ativa de comprar um imóvel desse segmento, considerando domicílios com renda familiar mensal superior a R$ 30 mil.

O número coloca Campinas à frente da Região Metropolitana de São Paulo (7.095 famílias) e do Grande ABC (7.047), revelando a força da demanda por imóveis de maior valor agregado no interior paulista.

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O levantamento também mostra que, entre as famílias da região com renda acima de R$ 30 mil, 1.659 pretendem comprar um imóvel de alto padrão nos próximos 12 meses, enquanto outras 577 projetam realizar a aquisição em até seis meses.

Para Kelma Camargo, diretora da Regional Campinas do Secovi-SP, o resultado reforça uma transformação na dinâmica do mercado imobiliário paulista, com Campinas ampliando sua relevância também entre os consumidores de maior poder aquisitivo.

“A liderança de Campinas na intenção de compra de imóveis de alto padrão mostra que a força do mercado imobiliário regional vai muito além do volume de lançamentos e vendas. Temos uma demanda qualificada, formada por famílias com capacidade de investimento e que enxergam na região atributos importantes para a decisão de compra, como infraestrutura, serviços, qualidade de vida e dinamismo econômico. É um indicador que reforça o potencial de Campinas para novos projetos voltados ao público de maior renda”, afirma Kelma.

Consumidor de alto padrão está mais criterioso

O comportamento do consumidor também ajuda a explicar o cenário. De acordo com a pesquisa, a busca por imóveis pela internet permanece em patamar elevado, enquanto a visita presencial aos empreendimentos segue como uma etapa relevante da jornada de compra.

No segmento de alto padrão, esse comportamento tende a tornar a decisão ainda mais criteriosa. Antes de fechar negócio, o comprador pode comparar diferentes empreendimentos, analisar localização, arquitetura, plantas, áreas de lazer, tecnologia, sustentabilidade e serviços oferecidos.

“O comprador de alto padrão não está necessariamente procurando apenas um imóvel maior ou mais sofisticado. Ele busca um produto que faça sentido para seu momento de vida e que entregue uma experiência diferenciada. Por isso, localização, projeto arquitetônico, qualidade construtiva, segurança, áreas de convivência e serviços passam a ter peso importante na decisão”, destaca Kelma.

Campinas combina demanda e força de mercado

A liderança na intenção de compra de imóveis de alto padrão ocorre em um mercado que já apresenta uma participação expressiva no cenário paulista. No primeiro semestre de 2026, a região de Campinas registrou 5.422 unidades vendidas, correspondentes a 15,9% do total das regiões analisadas. No acumulado de 12 meses, foram 12.652 unidades comercializadas, participação de 17,5%.

A região também aparece entre os principais mercados do Estado em lançamentos. No acumulado de 12 meses encerrado em junho de 2026, Campinas contabilizou 11.697 unidades lançadas, o equivalente a 18% do total das regiões analisadas.

Os indicadores mostram que Campinas reúne uma combinação de demanda potencial, capacidade de consumo e dinamismo imobiliário, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento de novos produtos destinados às diferentes faixas de renda — inclusive ao público de alto padrão.

O cenário acompanha uma tendência mais ampla de descentralização do mercado imobiliário paulista.

Nesse contexto, a liderança de Campinas na intenção de compra de imóveis de alto padrão reforça o posicionamento da região como um dos mercados estratégicos para o futuro do setor imobiliário paulista.

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