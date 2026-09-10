12º Encontro de Veículos Antigos é adiado para 14 e 15 de novembro

O 12º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste, que estava marcado para ocorrer neste sábado (12) e domingo (13), no Complexo Usina Santa Bárbara, foi adiado para os dias 14 e 15 de novembro, devido ao mau tempo.

Além da exposição de veículos antigos, o evento terá shows ao vivo e praça de alimentação, entre outras atrações. A entrada será solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

O evento é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Clube Air Cooled SBO, e conta com apoio do Fundo Social de Solidariedade.

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