Presidente da Câmara de Sumaré é preso em operação contra o tráfico: Veja vídeo

Presidente da Câmara de Sumaré é preso em operação contra o tráfico

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O presidente da Câmara de Sumaré, Hélio Silva (Cidadania), foi preso temporariamente nesta quarta-feira (9) durante a Operação Archimagus, que investiga uma organização suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A ação é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Campinas. Foram expedidos dois mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão, com diligências em municípios da região e também em Minas Gerais.

A investigação apura uma estrutura que teria atuado desde o financiamento para compra de entorpecentes até o armazenamento e a distribuição das drogas. Dinheiro, celulares, munições, joias e uma arma estão entre os materiais apreendidos durante as buscas.

Até o momento, as autoridades não detalharam publicamente qual conduta específica é atribuída a Hélio Silva dentro da investigação. A prisão é temporária e ocorre ainda na fase de apuração do caso.

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