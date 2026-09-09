Molina quer resgatar atendimento infantil e propõe Hospital Regional em Americana

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O fechamento do Hospital André Luiz, em Americana, em 2015, ainda é lembrado por muitas famílias que dependiam da unidade para o atendimento de crianças. Agora, o candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) propõe a implantação de um Hospital Regional Infantil em Americana, com atendimento para também para Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré.

Molina defende que o Governo do Estado de São Paulo seja responsável pelo custeio da estrutura, garantindo recursos permanentes para o funcionamento da unidade e evitando que o hospital dependa exclusivamente da capacidade financeira do município.

“Quem é pai e mãe não se esquece do Hospital André Luiz. Infelizmente, ele foi fechado porque a Prefeitura não conseguiu mais custear uma estrutura tão importante. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Quero assumir o compromisso de lutar por um Hospital Regional Infantil em Americana, custeado pelo Governo do Estado”, afirma Molina.

Segundo o candidato, a proposta busca oferecer atendimento especializado e regionalizado às crianças, reduzindo a necessidade de deslocamento das famílias para outras cidades. “Não estamos falando apenas de construir um prédio, mas de garantir que exista um hospital com recursos para funcionar e atender a população. Esse é o meu compromisso”, destaca.

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