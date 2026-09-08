Vagas em creche e pré-escola: Prefeitura de Americana recebe inscrições de 21 a 30 de setembro

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, recebe inscrições para vagas em creche e pré-escola no período de 21 a 30 de setembro, diretamente nas unidades responsáveis pelos atendimentos de bebês e crianças.

Para a creche, podem ser inscritas crianças nascidas a partir de abril de 2023 até 30 de setembro de 2026, para o atendimento no ano de 2027 conforme a disponibilidade de vagas. As inscrições podem ser feitas nas Casas da Criança e Creches da rede municipal de Educação e nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h até 16h, de segunda a sexta-feira.

Para o atendimento na pré-escola, também no ano de 2027, podem ser inscritas crianças nascidas de abril de 2021 até março de 2023, que ainda não possuem atendimento em escola pública municipal ou escola parceira da Prefeitura. As inscrições devem ser feitas nas Casas da Criança, EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) e Creche CAIC.

Para efetivar a inscrição, a família deve apresentar certidão de nascimento, RG e/ou CIN (Carteira de Identidade Nacional) da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança (para vagas em creche e em escolas de período integral). Caso o endereço informado não seja o residencial, é essencial apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi trabalha para atender nossas crianças com toda qualidade e profissionalismo oferecido pelos educadores de nossa rede e o setor de Planejamento da Secretaria de Educação segue com o trabalho de organização das turmas para o próximo ano letivo. Crianças inscritas agora serão chamadas para ingressar na rede em 2027”, afirma o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

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