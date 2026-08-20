A ExpoEmpresas 2026 chega à sua 10ª edição com uma programação voltada à geração de negócios, conhecimento e relacionamento entre empresas. Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), a feira acontece de 25 a 27 de agosto, na FIDAM, reunindo indústria, comércio e serviços em um mesmo ambiente.

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A expectativa é receber aproximadamente 20 mil visitantes e movimentar mais de R$ 6 milhões em negócios.

Com 124 estandes comercializados, ocupando totalmente o espaço disponibilizado para expositores, a feira marca uma nova fase da iniciativa, que anteriormente era realizada como Expo Deps e agora amplia sua atuação para contemplar diferentes setores da economia. A programação foi estruturada para aproximar empresários, executivos, gestores, profissionais e visitantes, combinando oportunidades comerciais com conteúdos sobre inovação, vendas e gestão.

Entre os destaques estão a rodada de negócios com os expositores, a palestra Sua empresa está preparada para a era da IA, o conteúdo Vendedor de Elite, apresentado por Júnior Smarzaro, e três edições do ACIA Networking, com os temas Evolução, Origem e Meta.

A programação também terá atrações culturais da Escola de Música Matheus Nadin, com apresentações de seis bandas ao longo dos três dias. No dia 27, a feira ainda contará com a celebração do aniversário de Americana e o sorteio de uma moto zero km pela campanha Espetáculo de Prêmios.

Negócios e relacionamento desde a abertura

No dia 25, a abertura da ExpoEmpresas acontece às 12h50. O cerimonial oficial, às 13h20, terá a participação da Banda Marcial do SENAI, seguido pela abertura oficial do evento, às 14h30.

A programação de conteúdo começa às 14h30 com a palestra Sua empresa está preparada para a era da IA, que aborda os impactos da inteligência artificial no ambiente empresarial e os desafios para empresas diante das transformações tecnológicas.

Às 17h, o público poderá participar do ACIA Networking Evolução, seguido, à noite, pelas apresentações da Escola de Música Matheus Nadin. Às 19h30, será a vez da banda 22 Rubis, e às 20h, da banda 22 Nexus.

Conteúdo sobre vendas e novas conexões

No segundo dia de feira, 26 de agosto, a programação terá como destaque a palestra Vendedor de Elite, com Júnior Smarzaro, às 15h. O conteúdo será voltado aos desafios e às estratégias para o desempenho comercial e o desenvolvimento de profissionais de vendas.

Às 17h, o ACIA Networking Origem promove mais uma oportunidade de relacionamento entre os participantes. A programação cultural será retomada às 19h, com apresentação da banda Grafite Sonoro, e às 20h, com The Ruds, ambas da Escola de Música Matheus Nadin.

Aniversário de Americana, sorteio e encerramento

O último dia da ExpoEmpresas, 27 de agosto, terá uma programação especial. Às 16h, a feira recebe a celebração do aniversário de Americana. Na sequência, às 17h, será realizado o ACIA Networking Meta.

Também às 17h acontece o sorteio da campanha Espetáculo de Prêmios, que terá como prêmio uma moto zero km.

A programação musical começa às 19h, com a banda Galáxia, e segue às 20h, com Fora da Caixa. O encerramento oficial da ExpoEmpresas 2026 está marcado para as 21h.

Agenda pós-evento

Após os três dias de feira, a ACIA realiza, em 29 de agosto, uma programação com expositores. Às 10h30, será apresentado o balanço da ExpoEmpresas e o feedback da edição. O evento termina com uma feijoada com expositores e grupo de samba, às 12h30.

AGENDA | EXPOEMPRESAS 2026

24 de agosto | Segunda-feira

18h10 | Recepção e credenciamento

19h | Rodada de negócios com expositores

21h | Happy hour com empresários e expositores

23h59 | Encerramento

25 de agosto | Terça-feira

12h50 | Abertura da ExpoEmpresas

13h20 | Cerimonial do evento

Apresentação da Banda Marcial do SENAI.

14h30 | Abertura oficial do evento

14h30 | Palestra “Sua empresa está preparada para a era da IA”

17h | ACIA Networking Evolução

19h30 | Escola de Música Matheus Nadin — Banda 22 Rubis

20h | Escola de Música Matheus Nadin — Banda 22 Nexus

26 de agosto | Quarta-feira

15h | Palestra “Vendedor de Elite” — Júnior Smarzaro

17h | ACIA Networking Origem

19h | Escola de Música Matheus Nadin — Banda Grafite Sonoro

20h | Escola de Música Matheus Nadin — Banda The Ruds

27 de agosto | Quinta-feira

16h | Celebração do aniversário de American

17h | ACIA Networking Meta

17h | Sorteio da campanha Espetáculo de Prêmios Ago/26 — Dia dos Pais

19h | Escola de Música Matheus Nadin — Banda Galáxia

20h | Escola de Música Matheus Nadin — Banda Fora da Caixa

29 de agosto | Sábado

10h30 | Balanço da ExpoEmpresas e feedback

12h30 | Feijoada com expositores e grupo de samba

SERVIÇO | EXPOEMPRESAS 2026

Data: 25 a 27 de agosto de 2026

Local: FIDAM — Feira Industrial de Americana

Endereço: Americana (SP)

Horário da feira: 14h às 21h

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito

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