Ações do 19º BPM/I no sábado (dia 2) envolveram agressões, ameaças e apreensão de drogas

A Polícia Militar, através do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou três ocorrências no sábado (2 de maio) nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, terminando na prisão de três homens por crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e tráfico de drogas.

Em Americana, no período noturno, um homem foi preso por violência doméstica na Rua Moacyr Neves. No local, a vítima relatou que foi impedida de entrar em casa pelo marido, que trancou o portão e a ameaçou de morte. Ela também apresentou hematomas visíveis e afirmou já ter sido agredida anteriormente, além de sofrer ofensas constantes.

Diante da situação de flagrante, os policiais militares entraram no imóvel e localizaram o autor, que foi preso e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). A vítima recebeu atendimento médico no Hospital Municipal antes de prestar depoimento.

Já em Santa Bárbara, durante a madrugada, um homem acabou preso após agredir a companheira na Rua Alceu de Campos Machado. Segundo a vítima, o agressor chegou alterado após consumo de álcool e, motivado por ciúmes, passou a desferir socos e chutes, além de bater a cabeça dela contra a parede e ameaçá-la de morte.

Do mesmo modo, a vítima ficou com lesões visíveis e pediu ajuda acionando a Polícia Militar. O até então suspeito foi localizado na residência e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Ainda em Santa Bárbara, durante a noite de sábado, um terceiro indivíduo foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Vista Alegre. Após denúncia, os policiais localizaram o suspeito transportando uma mochila com entorpecentes. Durante a abordagem, ele confessou a prática e, no interior da bolsa, foram encontrados 837 gramas de maconha, entre porções fracionadas e a granel. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.