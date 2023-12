PAT de Americana encaminha 57 mil currículos em 2023

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana encaminhou 57.855 currículos e cadastrou 1.649 vagas de trabalho em 2023, conforme balanço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Com esse número, foram 35 currículos, em média, para cada vaga aberta por meio do órgão, responsável não só pelo cadastramento e encaminhamento dos currículos, como também pela captação de oportunidades de emprego e auxílio a diversas empresas de RH (Recursos Humanos) que buscam a expertise do PAT para realização de processos seletivos.

“Todo nosso trabalho, em diferentes áreas da Prefeitura, caminha em um mesmo sentido, que é o de oferecer oportunidades e qualidade de vida para quem mora em Americana. A criação de empregos na nossa cidade passa diretamente por isso, e o PAT tem um papel fundamental nesse sentido”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Os dados de emprego disponibilizados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, também foram positivos. De janeiro a outubro, o saldo foi de 1.153 postos formais criados no município.

“Além de todo esse trabalho, em julho realizamos a Feira de Empregos com a participação de 45 empresas, com a oferta de mais de mil vagas de emprego. O evento foi um sucesso com a presença de quase três mil pessoas de Americana e região”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o órgão também participou do projeto “PAT nos Territórios”, que divulgou para frequentadores das unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) nos bairros São Manoel, Zanaga e Mathiensen os serviços oferecidos, prestando esclarecimentos, tirando dúvidas e elaborando ações futuras.

O PAT ainda esteve presente em atividades do curso de Língua Portuguesa e Cidadania no CIEP São Vito, no módulo de Empregabilidade, para falar sobre mercado de trabalho para imigrantes e refugiados que vivem em Americana.