Americana terá Exposição Nacional de Orquídeas e Feira AgroUrbana neste mês

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e parceiros, promove a 52ª Exposição Nacional de Orquídeas e a 2ª Feira AgroUrbana entre os dias 16 e 18 de agosto, na Fidam (Feira Industrial de Americana). Durante o evento, no dia 16, será promovido o 1º Encontro Paulista sobre Agricultura Urbana, com palestras e painéis de debates.

A Exposição Nacional de Orquídeas, realizada junto ao Círculo Americanense de Orquidófilos, em parceria com a Sicredi, contará com a participação de 25 associações de seis estados brasileiros, sendo 40 expositores na área de comercialização e cerca de 1,2 mil plantas expostas.

Já a Feira AgroUrbana terá 13 expositores, com o apoio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Casa da Agricultura de Americana.

Nos dias 16 e 17 o evento ocorre das 8h às 20h e no dia 18, das 8h às 16h. Haverá praça de alimentação, vendas de flores, hortaliças, insumos, estrutura para estufas, entre outras atrações. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200.

Palestras

No dia 16, das 9h30 às 17h, serão promovidas as palestras do 1º Encontro Paulista sobre Agricultura Urbana, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Os interessados podem participar gratuitamente, sem a necessidade de inscrições.

Programação:

10h30: Painel Gestão da Unidade Produtiva. Palestras: “Políticas Públicas voltadas à Agricultura Urbana”, pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana – Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, e “Regularização de empreendimentos urbanos”, pela JBL Consult – Piracicaba.

13h30: Painel Inovação e Tecnologia. Palestras: “Cultivo indoor e suas possibilidades para Agricultura Urbana”, com Luis Felipe Villani (IAC – Centro de Horticultura), e “Produção de Microverdes”, com Leonardo de Aguiar Correa (Fazendas Bioma – SC)

15h: Painel Enfrentamento às Mudanças Climáticas. Palestras: “Influência das mudanças climáticas na temperatura e precipitação em Americana”, com Angélica Prela Santana (Ciagro), e “O papel do verde no urbano”, com Antoniane Arantes (Cati/SAA)

16h30: Painel Produção Agrícola. Palestras: “Sistema de plantio direto de hortaliças”, com Silvio Carlos Pereira (Cati/SAA), e “Inovação e tendência para o mercado de flores”, com Henrique Lopes (Velling – Holambra).

