A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, comunica o falecimento do astrônomo Guilherme Grassmann, aos 78 anos, nesta sexta-feira (2).

Grassmann foi um dos fundadores do Observatório Municipal de Americana (OMA), ao lado de Jean Nicolini e Nelson Travnik, também falecidos.

Era proprietário do Observatório Sagitarius, também em Americana, no qual trabalhava diariamente com a observação do Sol, sendo uma referência no assunto. Deixa esposa e duas filhas.

O velório de Guilherme Grassmann

foi às 14h e o sepultamento às 15h30, ambos no Cemitério do Parque Gramado.

“Com pesar comunicamos o falecimento do astrônomo que foi um dos três fundadores do nosso OMA. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste grande profissional que tanto contribuiu em elevar o nome do nosso município”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Leia Mais notícias da cidade e região