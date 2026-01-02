Região Metropolitana de Campinas registra 47.340 novas admissões no mercado de trabalho em novembro

O mercado de trabalho na região metropolitana de Campinas registrou 47.340 admissões e 48.104 desligamentos no mês de novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O levantamento aponta que o setor de serviços concentrou o maior volume de contratações na região, com 23.028 admissões. Na sequência aparecem o comércio, que registrou 12.149 novos vínculos, e a indústria, com 7.262 contratações.

Em relação ao perfil dos trabalhadores admitidos, a mão de obra masculina predominou, com 25.325 registros, enquanto as mulheres somaram 22.015. O ensino médio completo foi o nível de escolaridade mais recorrente entre os contratados, com 31.741 admissões, representando 67,05% do total. Quanto à faixa etária, o maior número de admissões ocorreu entre pessoas de 18 a 24 anos, totalizando 12.293 contratações, o que corresponde a 25,97%.

Indicadores Nacionais

No cenário nacional, o mercado de trabalho somou 1.979.902 admissões em novembro. No acumulado do ano, de janeiro a novembro de 2025, o país registrou 25.055.514 contratações. Os setores que mais impulsionaram a abertura de postos no Brasil durante o mês foram Comércio e Serviços.

Vagas Temporárias

A modalidade de trabalho temporário contabilizou 101.009 contratações em todo o país no mês de novembro. Em todo estado de São Paulo foram 79.345 contratações temporárias, sendo 3.308 vagas temporárias na região de Campinas, reforçando o papel desse tipo de vínculo como alternativa para atender demandas sazonais e reorganização das equipes no início de 2026

Segundo Camila Rodrigues, Gerente Regional da Employer Recursos Humanos, os dados refletem o comportamento do mercado local neste período do ano. “O resultado indica o dinamismo da região, especialmente com a ampliação das contratações temporárias, que seguem como uma importante porta de entrada para o mercado formal. A expectativa é de que cerca de 20% desses profissionais sejam efetivados no início de 2026”, afirma.

Municípios da região

Integram a regional de Campinas os municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

