Perdeu muito peso? 5 procedimentos estéticos para fazer após eliminar muitos quilos

Emagrecer bastante é uma conquista, mas o corpo nem sempre acompanha esse novo ritmo na mesma velocidade. A rápida redução de gordura costuma deixar como efeito colateral a flacidez e a perda de firmeza no rosto e no corpo. Isso acontece porque as fibras de colágeno e elastina se distendem, e a pele perde sustentação. Para muitos brasileiros — especialmente em um ano marcado pelo uso crescente de medicamentos como Ozempic e Mounjaro — essa fase exige atenção e cuidados estéticos específicos. Uma pesquisa da Galderma indica que 62% dos pacientes que usam métodos ou remédios para emagrecer buscam ajuda estética para recuperar o contorno natural. Entre três e seis meses após o início da perda de peso, 45% já percebem flacidez facial ou no pescoço.



Segundo o Dr. Killian Cristoff, diretor técnico da Royal Face — maior rede de harmonização facial e corporal do país — o foco principal dessa etapa é reestruturar o colágeno, devolvendo firmeza e sustentação com tecnologias modernas e sem necessidade de cirurgia. “Hoje conseguimos tratar diferentes níveis de flacidez com segurança, resultados naturais e recuperação rápida”, afirma.



Confira os cinco procedimentos mais recomendados para quem perdeu muitos quilos e deseja recuperar firmeza, volume e contorno:

1) Bioestimuladores de colágeno – Indicam ao organismo que produza novas fibras, melhorando densidade e sustentação da pele. Funcionam tanto no rosto quanto no corpo.

2) Ultrassom microfocado – Age nas camadas profundas, oferecendo um lifting progressivo ideal para papada, abdômen, rosto e braços.

3) Fios de sustentação – Entregam efeito imediato de tração e estimulam colágeno ao longo das semanas, redefinindo o contorno facial.

4) Radiofrequência – Aquece as camadas internas da pele, estimulando colágeno e elastina e reduzindo a flacidez leve a moderada.

5) Protocolos enzimáticos – Remodelam o contorno corporal, melhorando a aparência de braços, abdômen e coxas, especialmente após emagrecimento rápido.



Diante das mudanças no rosto após a perda de peso, a Royal Face desenvolveu o protocolo R3 (Royal³), que combina três etapas em uma única abordagem: bioestimulador para firmeza, preenchedor para reposição de volume e toxina botulínica para suavizar linhas. A proposta é devolver harmonia ao rosto mantendo naturalidade e expressão.



Conforme o especialista, os tratamentos podem começar assim que o paciente estiver clinicamente estável. “Intervenções precoces favorecem uma resposta mais eficaz dos tecidos e ajudam na manutenção da autoestima”, explica.



Ele reforça que cada caso é avaliado individualmente, considerando grau de flacidez, tipo de emagrecimento e expectativas. Em perdas acentuadas — como no pós-bariátrico — pode ser necessário combinar tecnologias ou até recorrer à cirurgia reparadora em casos de excesso de pele. “Cada corpo tem uma história. Nosso papel é oferecer segurança, personalização e resultados equilibrados para acompanhar essa nova fase do paciente”, conclui Dr. Killian.

