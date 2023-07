Americana faz inspeção de fumaça preta em 104 veículos

Com a inspeção de 33 veículos a diesel do DAE – Departamento de Água e Esgoto de Americana, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), com o apoio da Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário, concluiu nesta sexta-feira (30) a avaliação de emissão de fumaça preta na frota da autarquia. O trabalho visa o controle de poluentes na atmosfera.

A ação, que faz parte do Programa de Inspeção Ambiental Veicular, verifica a eficiência do catalisador de gases dos veículos e o grau de fumaça preta nos escapamentos. A avaliação é feita com a utilização da escala de Ringelmann.

A inspeção começou no dia 23 de junho na frota da Garagem Municipal. A avaliação também foi feita nos veículos das Secretarias da Educação e da Saúde. Ao todo, foram 104 inspeções realizadas.

“Agradecemos a todos que participaram do trabalho de inspeção, ajudando a promover a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente. São ações que podem ser feitas também nos carros particulares, quando os motoristas fazem a revisão periódica dos veículos. Atitudes simples que podem melhorar muito a qualidade de vida da população”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Segundo a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, a avaliação é feita duas vezes ao ano. “Já programamos a segunda etapa para o mês de novembro. O trabalho é fundamental para que os motoristas tenham consciência da importância da avaliação, que é prevista em legislação, e vai beneficiar em muito a qualidade do ar e a saúde das pessoas”.

