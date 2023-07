Dr. Daniel pede informações sobre cirurgias de laqueadura

O vereador Dr. Daniel (PDT) quer saber da laqueadura.

Ele protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre cirurgias de laqueadura na rede pública de saúde do município.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) que reclamaram sobre a falta de profissionais para a realização de exames. “Reforço a importância de obter essas informações para garantir a transparência das ações do Poder Executivo municipal e para que possamos avaliar a efetividade das políticas públicas relacionadas ao atendimento às mulheres em Americana, no que se refere à realização de cirurgia de laqueadura”, aponta Dr. Daniel.

O autor pergunta quantas cirurgias de laqueadura foram realizadas nos últimos três anos em Americana; qual é o procedimento adotado pela secretaria municipal de Saúde para o encaminhamento e agendamento das mulheres interessadas em realizar a cirurgia e se existe uma lista de espera; se o município oferece acompanhamento pré e pós-operatório às mulheres; e quais são as medidas adotadas pelo município para promover o acesso à informação sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar, incluindo a opção da cirurgia de laqueadura.

Giovana faz avaliação 1o semestre

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (10), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento