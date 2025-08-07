O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu 126,35 quilos de alimentos arrecadados durante a 5ª edição da Feira VegAmor, realizada no dia 27 de julho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O evento teve entrada solidária e foi promovido com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os alimentos arrecadados serão destinados à montagem de cestas básicas distribuídas a famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social no município.

“Agradecemos a todos que contribuíram levando as doações e aos organizadores da Feira VegAmor pela iniciativa da entrada solidária. Os alimentos vão compor as cestas montadas pelo Fundo Social, que são entregues para as famílias cadastradas que se encontram em situação de vulnerabilidade social na cidade”, afirmou a presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli.

Entre os itens doados estão 31 quilos de feijão, 28 quilos de arroz, 19 quilos de açúcar, 13 quilos de sal, 8,5 quilos de macarrão, 7 quilos de farinha de trigo, 6,5 quilos de flocão, 2 quilos de fubá, além de 4 unidades de óleo (900ml) e 9 unidades de vinagre (750ml).

A feira reuniu atrações como gastronomia vegana, produtos naturais, moda sustentável, adoção de animais, microchipagem pet e outras atividades.

