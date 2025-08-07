O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) voltou a culpar o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) pelos problemas financeiros da prefeitura. Mas desta vez ele resolveu pedir ajuda ao ex-prefeito e segundo colocado das eleições do ano passado.

Em uma espécie de atitude de pedido de ‘bandeira branca’ que também pode ser visto como provocação, Leitinho disse que Bill poderia usar sua influência junto a deputados (a esposa sendo assessora de um) para trazer emendas para a cidade.

Leitinho fala do pagamento

No mesmo vídeo que fala dos problemas financeiros da cidade com fornecedores, o prefeito também informa que não haverá atraso no salário dos servidores públicos de Nova Odessa. Ele ‘taca na conta’ de Bill o pagamento de R$ 10 milhões que estão para serem feitos e mais R$ 6,9 milhões que precisaram ser pagos à vista.

Leitinho afirma que a prefeitura está negociando com fornecedores que tiveram seus pagamentos atrasados nos últimos meses. Os atrasos afetam medicamentos, terceirizados médicos, merenda e a segurança pública.

FALTAM R$ 4,5 milhões– O apelo que Leitinho faz a Bill é para ajudar a pagar R$ 4,5 milhões de uma dívida de R$ 30 milhões que a prefeitura conseguiu rolar, mas que a Justiça determinou o pagamento de 15% (os R$ 4,5 milhões). “Se pagarmos esse valor, vamos atrasar com fornecedores”, sentencia o prefeito.

