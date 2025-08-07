Um mãe que acionou a trava do carro por engano com bebê dentro precisou de ajuda da Guarda Muncipal em Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira. O caso aconteceu na hora do almoço na rua Graça Martins no centro da cidade. O bebê tem apenas 1 ano e 7 meses.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A mulher fez compras no supermercado e tinha deixado as chaves dentro do carro com o bebê a esperando. Ela chegou assustada e pediu por ajuda aos GCMs. Ela tinha chave reserva em casa e a equipe de moto foi buscar a reserva. O bebê permaneceu calmo durante o período e não foi necessário quebrar o vidro.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

Equipe 01 auxílio à mamãe

.📍DATA: 06/08/2025 .📍HORA:12h30MIN .📍LOCAL: Rua Graça Martins,650, Centro

🛑 *Auxílio ao Público: Equipe 01 .📍DATA: 06/08/2025 .📍HORA:12H30MIN .📍LOCAL: Rua Graça Martins,650

🛑 Auxílio ao Público: Em patrulhamento preventivo pela Rua Graça Martins (área central da cidade) os patrulheiros da GCM foram solicitados por uma condutora, a qual se dirigiu até a viatura, e assustada informou que havia acabado de travar seu veículo por acidente, após deixar as compras feita no supermercado, permanecendo as chaves no interior do veículo, bem como seu filho de apenas 1 ano e 7 meses de idade no bebê conforto.

Diante dos fatos, chegamos ao local (estacionamento de um supermercado ), onde foi possível constatar o veículo travado e a criança no interior. Em diálogo com a condutora, ela informou o endereço e que possuía uma chave reserva. Imediatamente foi destacada a equipe de motocicletas para apanhar a chave reserva com rapidez.

Durante a espera, os patrulheiros permaneceram atentos as condições de saúde do bebê no intuito de distraí-lo e também mantiveram diálogo com a mãe para diminuir seu sofrimento e sua ansiedade. Com a agilidade do atendimento o veículo foi aberto, sem necessidade de danificar os vidros e a bebê foi resgatado em perfeita condições físicas de saúde e entregue a genitora. Nesta ação a presteza no atendimento foi primordial para a preservação da vida do bebê.

Mais notícias da cidade e região