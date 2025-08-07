Faustão internado às pressas, filho adia festa

O apresentador Faustão Fausto Silva foi internado nesta quarta-feira (6) devido a uma infecção na perna. A informação foi confirmada por pessoas próximas à família.

Faustão está sob cuidados médicos e segue em observação.

Até o momento, não foram divulgados novos detalhes sobre seu estado de saúde.

Festa do Faustão adiada

Em decorrência da internação do pai, João Guilherme Silva decidiu cancelar, de última hora, uma festa que marcaria a celebração do seu programa no SBT. O evento seria realizado hoje (7) na residência da família, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, e contaria com a presença de diversas personalidades do meio artístico.

