Santa Bárbara sedia o curso “Nós na Rede” para profissionais de saúde

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta terça-feira (5) o primeiro encontro do curso “Nós na Rede”, promovido por meio do Programa Educação Permanente para a Rede de Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde/Atenção Integral às Pessoas em Sofrimento Mental. A iniciativa, realizada na Fundação Hermínio Ometto (FHO), conta com a participação de 30 profissionais de saúde, sendo 20 selecionados pelo Município de Santa Bárbara d’Oeste e 10 por Nova Odessa.

Dividido em dois ciclos, com encontros híbridos, intercalados por atividades presenciais e remotas, por meio de plataforma digital, a iniciativa tem como objetivo promover práticas em saúde mental, na perspectiva do cuidado em liberdade, para atuação em equipe e em rede a partir dos territórios.

A duração do 1º ciclo será de cinco meses, totalizando 120 horas, sendo 90 à distância e 30 presenciais, distribuídas em cinco encontros, com previsão de conclusão em janeiro. O cronograma do 2º ciclo ainda será divulgado e ocorrerá no decorrer do próximo ano.

Dentre os temas trabalhados, sob a ótica da Educação Permanente em Saúde, a iniciativa parte da realidade e dos saberes desenvolvidos pelos trabalhadores na relação de cuidado; articula atenção, gestão, ensino e controle social em processos de “ação-reflexão-ação” sobre o cotidiano do trabalho; tem como princípios ético-políticos a garantia do direito à saúde e a valorização dos atores sociais; mobiliza e propõe experiências a fim de promover a aprendizagem significativa; trabalha com o referencial das interseccionalidades e dos direitos humanos, com vistas a ampliar a capacidade crítico-reflexiva na análise das determinações e determinantes sociais que incidem na produção de sofrimento mental e no uso prejudicial de álcool e outras drogas.

Ministrado pela Fundação Oswaldo Cruz/Brasília – Núcleo de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, vinculada ao Ministério da Saúde, em parceria a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, o curso realizará seu próximo encontro presencial no dia 7 de outubro, novamente na Fundação Hermínio Ometto. As atividades remotas seguem no ambiente virtual, conforme cronograma disponibilizado na plataforma do curso.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a maior qualidade de vida da população.

