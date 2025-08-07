Um homem foi detido depois de ter feito um combo de crimes na noite desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ele tentou fugir na contramão e recebeu ordem de parada. O caso aconteceu no jardim Europa e foi parar somente na vizinha Americana.

K. ficou detido ao final da ação da GCM SBO. Foram 16 agentes da Guarda Municipal na ação que começou às 17h40 e foi acabar no começo da noite.

Resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

sobre o combo de crimes do rapaz.

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Silva .🚨GCM Siloni

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Sernajoto .🚨GCM Andrade

VTR-150 .🚨Subinspetor Amorim .🚨GCM Alehandro

VTR-155 .🚨GCM Mendes .🚨GCM Souza

GPA .🚨GCM Eliezer .🚨GCM Thierry .🚨GCM Sota

Anjo da Guarda .🚨GCM Emerson .🚨GCM G. Luiz.🚨GCM Lima

.📍DATA: 06/08/2025 .📍HORA: 17:40 .📍LOCAL: Rua Iugoslávia x Rua Albert Einstein – Jardim Europa

🛑 Tráfico de Drogas combo

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo referido bairro, deparou com K.H.M.M. 23 anos conduzindo um veículo VW Jetta, prata, ano 2011, de emplacamento EVX-4H75 de Americana/ SP, avançando na contramão em duas rotatórias

Na segunda delas ao ser dada o ordem de parada passou a evadir-se em alta velocidade por inúmeras ruas, desrespeitando as regras de trânsito, e recusando a todos os sinais de parada, e a todo momento colocando em risco a integridade de pedestres e demais veículos, e que pela rua Antero de Quental, 106, ainda em movimento.

Ele veio a dispensar um invólucro sendo apanhado por outra viatura, persistindo o acompanhamento, vindo a parar somente na cidade vizinha, Americana, pela rua Serra de Cajazeiras, 320 – Parque da Liberdade. Realizada a busca pessoal, nenhum ilícito fora localizado, porém no interior do automóvel havia 02 porções de maconha. Ainda durante a averiguação, chegou pelo local a viatura que apanhara o que fora dispensado por K.

Mais porções similares às a poucos localizadas. Deslocado ao seu endereço para a apanhar sua documentação, informou residir em um apartamento com sua genitora, porém, ao acionar a porteiro este informou haver um segundo apartamento no cadastro. Indagado K. sobre, prontamente informou estar vazio, e que o omitiu devido haver mais drogas e outros materiais relacionados em seu interior, os entregando em seguida.

Diante do fatos K. foi algemado devido receio de fuga em conformidade ao D.F. 8.858/16, sendo lidos seus direitos constitucionais, e lhe dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, sendo conduzido a Central de Polícia Judiciária na cidade de Americana, onde após o delegado plantonista tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante.

K. ficou detido nesta mesma unidade policial, as drogas e demais materiais relacionados apreendidos e o veículo recolhido ao pátio municipal de Santa Bárbara d’Oeste conforme B.O.PC.

Apreensão:

Com K:

-Veículo Volkswagen Jetta, ano 2011, prata, placas EVX-4H75 de Americana/ SP

-02 porções de maconha

Dispensado por K:

-48 porções de maconha

Apartamento:

-01 peça (tijolo) de maconha

-01 prato com maconha esfarelada

-01 porção maior fechada de dry ice

-01 porção aberta de dry ice

-09 porções de dry ice

-01 saco plástico com cocaína a granel

-01 prato com vestígios de cocaína

-14 pedras de crack

-R$ 530,00 em espécie

-01 balança de precisão

-01 rolo de plástico filme

-05 pacotes de plásticos menores

-01 pacote de plásticos maiores

