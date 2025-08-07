Prefeitura inicia troca de terceirizadas na Saúde em Americana (16 vagas)

Novas terceirizadas- O Pronto Atendimento (PA) do bairro Antônio Zanaga, em Americana, passará a contar com nova gestão a partir do dia 20 de agosto. A unidade, que oferece atendimento 24 horas em casos de urgência e emergência, será administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em modelo de gestão compartilhada com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, substituindo a atual prestadora, Hygea.

Com equipe multidisciplinar formada por médicos clínico geral, emergencista e pediatra, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, técnicos de radiologia e equipe administrativa, o PA é referência para moradores do Zanaga e bairros vizinhos.

A nova gestão será acompanhada por uma série de melhorias estruturais no prédio da unidade. Entre as intervenções previstas estão a substituição do telhado e das luminárias, demolição da fachada principal para aplicação de novo acabamento arquitetônico, instalação de portas de madeira nos consultórios, adequações de acessibilidade em sanitários e corredores, revestimento de paredes, forro de gesso, pintura e nova identidade visual.

Danilo aposta em nova terceirizada

“A chegada do INDSH representa um avanço importante para a saúde da nossa cidade. A nova gestão vem com um compromisso firme de reestruturar o espaço físico e qualificar os serviços, beneficiando diretamente os moradores do Zanaga e regiões próximas”, afirma o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O presidente executivo do INDSH, José Carlos Rizoli, destaca a experiência da instituição. “O INDSH possui larga experiência na gestão de unidades de pronto atendimento em diversas regiões do país, com padrões de qualidade reconhecidos e certificações internacionais. Fica aqui o nosso compromisso de dedicar toda essa expertise para oferecer um atendimento de excelência e respeito à vida, que é o nosso lema”.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Ana Rubia, também ressalta o impacto das mudanças. “Estamos confiantes de que essa nova gestão irá fortalecer a resolutividade e o acolhimento no PA. As melhorias na estrutura e a ampliação dos recursos humanos vão refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, diz.

O valor total do contrato com o INDSH é de R$ 17.076.129,63, incluindo o custeio mensal da unidade, a aquisição de equipamentos e materiais permanentes e a execução das obras. Assinado no dia 25 de julho, o contrato tem validade inicial de um ano, com possibilidade de renovação por até cinco anos.

Vagas abertas

O INDSH está com 16 vagas de trabalho abertas para o preenchimento de diversos cargos no PA do Zanaga. Confira as oportunidades com os respectivos links de acesso:

Técnico de enfermagem: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595476407.

Enfermeiro: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595245299.

Assistente Administrativo: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6594853219.

Assistente Social: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6594994091.

Auxiliar de Farmácia: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595040642.

Auxiliar de Limpeza: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595084427.

Controlador de acesso: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595131078.

Enfermeiro Educação Permanente e Qualidade: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595154863.

Enfermeiro Serviço de Controle de Infeção Hospitalar (SCIH): https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595201414.

Farmacêutico: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595315635.

Farmacêutico Responsável Técnico (RT): https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595291850.

Gerente Assistencial: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595362286.

Recepcionista: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595406071.

Técnico de Informática: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595566843.

Técnico de Manutenção: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595637279.

Técnico de Segurança do Trabalho: https://burh.com.br/carreiras/upa5/vaga?id=6595683830.

Caso não haja nenhuma vaga de interesse no momento, é possível cadastrar o currículo no Banco de Talentos do INDSH em https://burh.com.br/carreiras/upa5.

