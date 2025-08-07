Whey ou colágeno: qual suplemento faz sentido para cada objetivo?

Enquanto o whey fornece proteína de alto valor biológico, o colágeno contribui para a integridade de tecidos estruturais

O mercado de suplementos oferece uma variedade crescente de produtos voltados para quem busca mais energia, massa muscular, melhora da composição corporal ou apoio à saúde da pele e das articulações. Entre os mais conhecidos estão o whey protein e o colágeno. Apesar de ambos serem proteínas, eles têm composições diferentes e atuam em processos distintos no organismo.

“O whey é uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, inclusive os de cadeia ramificada, como a leucina, que tem papel fundamental na síntese de massa muscular”, explica Fabiana Sabatini, nutricionista e cofundadora da Floowe. Derivado do soro do leite, o whey é rapidamente absorvido pelo organismo e, por isso, é bastante usado após treinos ou em momentos de maior demanda proteica.

Já o colágeno é uma proteína estrutural que representa cerca de 30% das proteínas do corpo humano. Está presente em tecidos como pele, cartilagens, tendões e ossos. Os suplementos disponíveis no mercado geralmente trazem o colágeno hidrolisado, que passou por um processo de quebra das moléculas para facilitar a absorção. Apesar disso, o colágeno não oferece todos os aminoácidos essenciais em quantidades ideais, por isso não é classificado como uma proteína completa.

Segundo a nutricionista, a escolha entre um e outro depende do objetivo individual. “Quem busca ganho ou manutenção de massa muscular precisa garantir o consumo adequado de proteínas completas. Nesses casos, o whey pode ser mais indicado. Já o colágeno pode ser uma estratégia complementar, principalmente em fases da vida em que há maior desgaste das articulações ou perda da elasticidade da pele, como no envelhecimento”, afirma Fabiana.

Ela destaca ainda que a combinação de colágeno com outros nutrientes, como vitamina C, zinco, silício orgânico e antioxidantes, pode potencializar seus efeitos. “Não basta suplementar colágeno isoladamente. É importante olhar para o contexto nutricional e o estilo de vida como um todo, incluindo sono, hidratação e exposição solar”, completa.

Do ponto de vista prático, os dois suplementos podem ser consumidos por adultos saudáveis, desde que não haja contraindicações específicas como alergias ou restrições médicas. O whey, por ser derivado do leite, exige atenção de pessoas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Já o colágeno costuma ter boa tolerância digestiva, inclusive em públicos mais sensíveis.

Para quem considera incluir whey ou colágeno na rotina, o ideal é avaliar a alimentação como um todo e, sempre que possível, contar com orientação de um nutricionista. Cada suplemento pode ter um papel específico, dependendo da fase da vida, dos hábitos diários e das necessidades individuais. A escolha adequada, feita com base em critérios técnicos e objetivos claros, tende a trazer melhores resultados e evitar o uso desnecessário.

