Mais uma vez, o Corinthians foi mais efetivo que o arquirrival Palmeiras e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo no Allianz Parque terminou 2 a 0 pro alvinegro.

O verdão teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e não conseguiu impor seu futebol. Aníbal Moreno recebeu o cartão vermelho em um lance no mínimo estranho.

Mesmo com um menos, o Palmeiras manteve a pressão, mas o Corinthians equilibrou as forças e cresceu na reta final do primeiro tempo. Aos 42 após cobrança de escanteio Matheus Bidu recebeu a bola dentro da pequena área e fuzilou para o gol.

Os palmeirenses reclamaram muito do lance mas a arbitragem confirmou o gol alvinegro.

Corinthians amplia e controla jogo

No segundo tempo, o Corinthians ampliou a vantagem com o zagueiro Gustavo Henrique. Ele aproveitou cobrança de falta pela esquerda, subiu mais alto que a zaga e cabeceou sem chances para Wéverton.

Ao final do jogo, a torcida do Palmeiras vaiou a presidente Leila, os jogadores e sobrou até para o técnico Abel Ferreira.

