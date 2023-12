Americana ganha 3 novos reservatórios de água e mais 2 estão em obras

Americana deu um grande passo para virar a página da falta de água em 2023, com três novos reservatórios construídos: no Jardim Ipiranga, na Cidade Jardim e na Vila Santa Catarina, com R$ 9.963.588,68 investidos por meio de recursos do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Há ainda mais dois em início de obras, no São Vito e no Parque Gramado. A autarquia garante, assim, mais 10,5 milhões de litros armazenados nessas regiões.

Com capacidade para 2,1 milhões de litros cada, os novos tanques são importados da Áustria e da Turquia e construídos com material metálico vitrificado, com teto autoportante geodésico – o teto tem a forma aproximada de uma superfície esférica suportada por suas extremidades, apoiando-se no costado.

“Fico muito feliz com cada nova etapa que demonstra a evolução do serviço de abastecimento de água em Americana. A nossa cidade continua crescendo e precisamos ampliar os serviços para poder atender a população de forma adequada”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

O novo Centro de Reservação de Água da Cidade Jardim (CR-6) foi entregue em outubro e abastece também os bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José e Niels Nielsen. Está localizado na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva. O antigo tanque nessa região tem capacidade para 400 mil litros. Somados os dois, agora são armazenados até 2,5 milhões de litros de água.

Em agosto, mês de aniversário de 148 anos de Americana, foi entregue o novo Centro de Reservação de Água do Jardim Ipiranga (CR-5), instalado na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à Câmara Municipal). O antigo tanque da região do Jardim Ipiranga fica na Rua Itaúna, com capacidade para 400 mil litros. Juntos, a capacidade também chega a 2,5 milhões de litros de água.

O espaço conta ainda com playground, academia ao ar livre, gramado e iluminação de LED, sendo uma alternativa de lazer para a população. A iniciativa do DAE de contemplar os moradores da região com a praça foi possível por meio de uma parceria com a empresa Eurotanks, que fez a doação dos equipamentos, brinquedos, bancos, paisagismo e a estrutura instalada no local.

Na Vila Santa Catarina, o Centro de Reservação tem capacidade de 4 milhões de litros e passará a contar com 2,1 milhões de litros a mais com o novo tanque que já está pronto. As obras estão na reta final, na estrutura da casa de bombas. O sistema irá abastecer o próprio bairro e também o Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Conserva, Vila Biasi, Nova Americana, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Terramérica e Mathiensen.

O reservatório é interligado à nova subadutora da Avenida de Cillo, instalada no sentido Bairro-Centro até a Rua Fernando de Camargo, com 1,5 mil metros de extensão de rede e dois sistemas de bombeamento. A nova rede vai beneficiar cerca de 23 mil pessoas.

São Vito e Parque Gramado

Já os novos Centros de Reservação nos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16) estão em fase inicial de obras. No São Vito, está concluída a base que vai sustentar a estrutura. As peças devem chegar em janeiro para o início da montagem do tanque.

O CR-1 fica na Rua São Miguel e já possui capacidade de armazenamento de 1,6 milhão de litros de água para abastecer cerca de 20 mil habitantes do próprio São Vito e de bairros da região, como Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia. Com o novo tanque, o sistema todo irá reservar 3,7 milhões de litros de água.

O Centro de Reservação do Parque Gramado está sendo construído na área localizada entre a UBS (Unidade Básica de Saúde) e o cemitério do bairro.

Além do próprio Parque Gramado, a estrutura vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas no São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo reservatório do São Roque.

“Estamos adiantados nas obras desses dois reservatórios. São metas de governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, e estamos executando. O próximo passo é a construção das casas de bombas, à espera também da chegada do costado, que são as placas para a montagem da estrutura”, explica o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O investimento estimado nos reservatórios do São Vito e do Parque Gramado é de R$ 8.459.000,01, também provenientes de recursos próprios da autarquia.

