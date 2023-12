Dr José rebate nota que iria pro Republicanos

“Eu, Doutor José, venho através deste comunicado, a fim de elucidar a postagem feita agora dezembro de 2023, na coluna Papo de Política e pelo Portal Novo Momento em 29 de dezembro de 2023, na coluna Política Crítica.

Na condição de pré-candidato a Prefeito, tenho realizado diversas reuniões com o objetivo de conectar os projetos que defendo com a comunidade barbarense.

Igualitariamente, tenho recebido convite para expor em reuniões os meus pensamentos para diferentes líderes partidários, vereadores, assessores e lideranças comunitárias.

Senti-me lisonjeado com o convite que recebi também do partido Republicanos e participei na última semana de um encontro intermediado pelo Deputado Estadual suplente Ricardo Molina e pelo presidente do Diretório Municipal do Republicanos barbarense, Adriano Panin; Ocasião que inclusive revi o amigo e vereador Isac Motorista, pelo qual também tenho grande estima e consideração.

Como de costume em outros encontros, falamos sobre o futuro de nossa cidade e recebi o convite dos mesmos para se filiar ao partido e disputar a Prefeitura de Santa Bárbara d”Oeste em 2024. No findar do encontro, acatei a sugestão do Deputado Estadual suplente Ricardo Molina, para que possamos nos reencontrar em janeiro de 2024 e em conjunto escolher tal destino partidário.

Vale ressaltar que, ainda não decidi por qual agremiação irei participar das eleições e que essa definição farei com serenidade, após ouvir e dialogar com os líderes partidários que já declararam apoio ao nosso projeto, cito Podemos, União Brasil e PSB.

A nossa vontade é de construir um projeto amplo e plural por Santa Bárbara e novas tratativas com lideranças partidárias certamente ocorrerão.

Por fim, aproveito para saudar pelos trabalhos realizados na aquisição de recursos para Santa Bárbara, o Deputado Estadual suplente Ricardo Molina, presidente do Republicanos barbarense Adriano Panin, vereadores Isac Motorista e Carlão Motorista e reitero o meu compromisso e dedicação em favor da comunidade barbarense.

Santa Bárbara d”Oeste – SP, 29 de dezembro de 2023.

José Antonio Ferreira, Doutor José”.