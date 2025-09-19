A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), deu início nesta quinta-feira (18) às ações da Semana Nacional de Trânsito, celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O tema deste ano é “Desacelere: seu bem maior é a vida”, com o objetivo de reduzir a imprudência no trânsito e incentivar comportamentos mais seguros e empáticos entre os motoristas. A iniciativa tem apoio da Guarda Municipal de Americana (Gama).

A campanha conta com simulações de acidentes de trânsito instaladas no cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde e no cruzamento da Avenida de Cillo com a Rua Limeira, acompanhadas de faixas que ressaltam a importância de respeitar a sinalização de trânsito e chamam atenção para as possíveis consequências da imprudência.

Estão previstas também, nos próximos dias, ações de conscientização com distribuição de materiais educativos para motoristas e pedestres, com orientações sobre pequenas atitudes que fazem a diferença no trânsito.

Fala diretor de trânsito de Americana

“A Semana de Trânsito é mais uma oportunidade de reforçarmos que a segurança começa com cada um de nós. Pequenas escolhas no dia a dia, como respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e manter a atenção ao volante, podem evitar acidentes graves e salvar vidas. Nosso compromisso é levar essa mensagem para toda a cidade, incentivando um trânsito mais humano e responsável em Americana”, destaca o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A campanha visa incentivar comportamentos mais seguros nas vias, reforçar que a pressa pode deixar marcas irreversíveis e ressaltar que a sinalização de trânsito é pensada para proporcionar segurança, e não para ser um obstáculo no trajeto.

O tema da Semana Nacional de Trânsito será trabalhado também, em parceria com a Gama, em ações na Casa da Criança Aracy, no dia 26 de setembro, e na Casa da Criança Tahira, no dia 30, com atividades lúdicas como a Cidade Mirim, que simula as vias urbanas em um circuito com pista, semáforos, faixas de pedestres e placas de sinalização.

Atitudes que fazem a diferença:

– Respeite a sinalização e os limites de velocidade

– Nunca use o celular ao volante

– Use sempre cinto de segurança, inclusive no banco de trás

– Se beber, não dirija

– Mantenha distância do veículo da frente

– Na faixa, dê preferência ao pedestre

– Use a seta

– Motociclista: use capacete e equipamentos de proteção

