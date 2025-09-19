Curso gratuito de Produtor Cultural ainda tem vagas em Americana

O curso gratuito de Produtor Cultural oferecido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o SENAC, foi iniciado nesta terça-feira (16). Ainda há vagas disponíveis. As aulas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do curso na página inicial.

Com 160 horas de duração e término programado para 16 de dezembro de 2025, curso oferecido pelo programa de gratuidade do SENAC prepara o estudante para trabalhar na criação, organização e realização de projetos artísticos e culturais. A formação qualifica para atuação em museus, escolas, centros culturais e em diversas áreas, como música, artes visuais, teatro, cinema, literatura e patrimônio.

Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 16 anos e o Ensino Fundamental completo. Os documentos exigidos são RG e CPF (ou um documento de identificação que comprove a numeração destes registros). Também é preciso comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa. Outro requisito é não ter abandonado um curso como bolsista do SENAC nos últimos seis meses.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, reforçou o convite à participação. “É uma oportunidade única de se capacitar e entrar em um setor que só cresce. Com essa parceria com o Senac, uma instituição de renome e qualidade, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi pode trazer cursos de alto nível para a população”.

