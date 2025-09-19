A ex vereadora de Americana Giovana Fortunato e o prefeito de Campinas Dário Saadi se casaram no último sábado em Amparo.

Eles namoraram nos últimos dois anos e resolveram juntar lençóis diante das famílias.

Foi um evento fechado para 30 pessoas exclusivamente parentes do casal. Dario foi reeleito no ano passado com votação expressiva e ela ficou em segundo lugar na eleição de Americana.

Giovana já adiantou que

não deve ser candidata a deputada no ano que vem e seu foco é americana 2028.

