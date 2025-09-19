Um Ato contra os projetos de Anistia aos arruaceiros do 8 de janeiro e contra a PEC da Blindagem, que favorece os deputados federais com relação a problemas na Justiça está marcado para este sábado em Santa Bárbara d’Oeste

Desta vez, o evento é basicamente chamado por partidos de esquerda. PSB, JPSB, PT SB, PCB regional, Psol SB e Psol Americana prometem marcar presença no encontro.

Mais atos pelo Brasil

Artistas usaram as redes sociais para criticar principalmente a PEC da Blindagem e convocar manifestações em todo o país.

Anitta, Pablo Vittar e muitas outras cantoras usaram suas contas nas redes sociais para detonar a PEC que favorece os políticos.

CAETANO PUXA A FILA- O ‘puxador’ dos atos previstos para o domingo é o cantor octogenários Caetano Veloso.

