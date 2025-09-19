DAE de Santa Bárbara mantém cronograma de tapa-buracos nas ruas

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue realizando os serviços de tapa-buracos em ruas da cidade que passaram por intervenções nas redes de água e esgoto.

As obras de recuperação asfáltica são executadas após a conclusão dos reparos ou novas ligações feitas pela equipe operacional da autarquia. O serviço é realizado em duas etapas: primeiro é feita a preparação do solo com a compactação de brita, e em seguida é aplicada a massa asfáltica, garantindo maior durabilidade e qualidade ao pavimento.

Reparos

Somente na primeira quinzena de setembro, o DAE concluiu 140 reparos em diferentes regiões do município. O trabalho contínuo visa melhorar as condições de tráfego e segurança nas vias públicas, além de assegurar a integridade das intervenções nas redes de água e esgoto. A programação dos serviços segue conforme a demanda e cronograma interno da autarquia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP