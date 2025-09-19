A nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 mudou o que por anos foi visto como normal: a pressão de 12 por 8 passa a ser classificada como pré-hipertensão.

O documento, elaborado por sociedades médicas nacionais e divulgado no Congresso Brasileiro de Cardiologia, alerta que esse nível já exige acompanhamento médico e mudanças de estilo de vida.

12 por 8 e o SUS

Além da reclassificação, a diretriz traz capítulos inéditos sobre saúde da mulher e adaptações para o SUS, já que 75% dos hipertensos são atendidos na rede pública.

A meta é endurecer o controle da doença, que afeta um terço da população brasileira e está por trás da maioria dos infartos e AVCs no país.

