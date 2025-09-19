Três cães (cachorrinhos) da mesma família morreram em Americana enquanto estavam sob os cuidados de um pet shop. Segundo o boletim de ocorrência, os animais teriam permanecido por cerca de 1h30 dentro de um carro de transporte.

Essa situação foi o que teria provocado morte por hipertermia (excesso de calor).

As vítimas eram Cristal (8 anos) e Luna (10 anos), da raça shih tzu, e Fofão (11 anos), da raça lhasa apso. Eles pertenciam a uma senhora de 71 anos, que vivia em companhia dos animais.

A família está em choque e o caso foi registrado como maus-tratos no 1º DP de Americana.

