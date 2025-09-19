Skincare íntimo: autocuidado feminino contribui para a saúde ginecológica

Pesquisa indica que 24% das mulheres já apresentaram corrimento. A ginecologista especializada em estética íntima, Dra. Fernanda Nassar, destaca que a rotina de cuidados diários contribui para a prevenção

Leia + sobre saúde

O termo Skincare, traduzido para o português, refere-se aos cuidados dedicados à saúde da pele. A prática é geralmente associada ao rosto e inclui o uso de produtos como sabonetes líquidos, espumas de limpeza facial, séruns e até hidratantes que combinam colágeno e ácidos em sua composição. Mas, além do rosto, o skincare também pode e deve ser realizado nas áreas íntimas.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, 24% das mulheres já apresentaram leucorreia, popularmente conhecida como corrimento vaginal.

Uma pesquisa recente que contou com a participação de 2.000 mulheres, realizada pela IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), revelou que 13% das mulheres entrevistadas afirmaram já ter sido diagnosticadas com infecção bacteriana na região íntima.

Para a ginecologista Fernanda Nassar, especialista em estética íntima, o autocuidado se estende para a região genital. “Muito além da dedicação ao rosto, a área íntima também precisa de atenção. Por isso, usar gel de limpeza, séruns e hidratantes desenvolvidos especificamente para esta região é uma forma de mantê-la limpa e saudável, prevenindo o surgimento de infecções e fungos. O cuidado íntimo previne infecções e irritações. Produtos à base de óleo e ricos em vitaminas e colágeno, por exemplo, são responsáveis por evitar o ressecamento íntimo e desconforto da região. Dessa forma, uma rotina de cuidados ajuda a manter a mucosa vaginal saudável”, afirma a especialista.

Mercado de saúde e bem-estar no Brasil

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos (ABIHPEC), em colaboração com a Statista, plataforma global que analisa estatísticas de mercado, o setor de cosméticos brasileiro movimentou aproximadamente US$ 27 bilhões em 2024. A análise prevê ainda um faturamento de US$ 32 bilhões até 2027.

Outro fator que chama a atenção é o aumento das startups atuando no ramo de saúde e bem-estar no Brasil. De acordo com o Mapeamento do Observatório Sebrae Startups, cerca de 2.295 empresas investem nesses segmentos.

A La Femme Bem-Estar Íntimo da Mulher, clínica pioneira em cirurgias íntimas a laser, é referência em procedimentos estéticos íntimos e cirurgias a laser no Brasil. A empresa aposta no desenvolvimento de produtos para a área íntima. O catálogo de formulações contempla espuma de limpeza, sérum, água micelar, roll on clareador e colágeno, contribuindo para a prevenção da saúde da mulher e promovendo a autoestima feminina.

Sobre Fernanda Nassar

Formada em medicina pelo Centro Universitário Lusíada (UNILUS) há 16 anos, a Dra. Fernanda Nassar é ginecologista especialista em cirurgia íntima a laser, e possui outras duas especializações em medicina estética e ortomolecular. Ela é fundadora da La Femme, a primeira clínica dedicada exclusivamente a procedimentos íntimos do Brasil. Combinando seus conhecimentos avançados com tecnologia de ponta, oferece tratamentos que promovem a saúde, a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar das mulheres. Inaugurada em 2021, a La Femme é uma referência em estética íntima e atende pacientes em Santos, São Paulo e em todo o Brasil.