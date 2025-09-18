O São Paulo foi a Quito no Equador e não conseguiu segurar a LDU. O jogo terminou dois a zero para os equatorianos e a torcida reclamou muito da zaga.
Cedric, Arboleda e Ferraresi se transformaram nos alvos da torcida do SPFC.
OS GOLS- Allala acertou um belo lançamento nas costas da marcação e Bryan Ramírez recebeu na área para bater no canto e abrir o marcador.
Pablo Maia errou na saída de bola, a LDU trocou passes e Estrada invadiu a área para marcar o segundo.
São Paulo precisa usar o Morumbi
O jogo da volta acontece na semana que vem e o tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis.
