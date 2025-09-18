Professora Juliana cobra ampliação do serviço de zeladoria na Emei Tangará

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que prefeitura realize com maior frequência os serviços de zeladoria no entorno da Emei Tangará, na Vila Frezzarin.

No documento, a autora explica que moradores relataram o excesso de folhas e galhos acumulados na guia localizada nos fundos da unidade escolar, dificultando o escoamento da água e favorecendo o abrigo e a proliferação de animais peçonhentos.

“Apesar de as escolas serem dedetizadas, os imóveis ao redor nem sempre são, e essa situação é agravada no caso da Emei Tangará, por haver uma praça ao lado da escola. Portanto, é fundamental que o entorno esteja sempre limpo e livre de qualquer tipo de resíduo orgânico, que são atrativos para abrigar animais peçonhentos. Isso é ainda mais preocupante na guia da Rua Argentina, que fica ao lado do parque das crianças”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 23, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

