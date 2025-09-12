Americana: Ingressos para Encontro de Canto Coral estão disponíveis na bilheteria

Os ingressos para o Encontro de Canto Coral de Americana, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, estão disponíveis na bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A apresentação acontece nesta sexta-feira (12), às 19h, com entrada gratuita. Os tickets podem ser retirados das 9h às 17h até o dia do evento.

Sete grupos de Americana e região participam do evento, que fomenta a conexão entre corais e celebra o canto coral como expressão artística e cultural. Estão inscritos o Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, Coral da Orquestra Filarmônica Santa Bárbara d’Oeste (Ofisb), Madrigal Maestro Antônio Fraga (Jaguariúna), Coral Ítalo Brasileiro (Americana), Vozes Bárbaras – Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Coral “Da Boca Pra Fora” (Campinas) e Coral Vocalis (Americana).

“Será uma noite memorável. O Encontro de Canto Coral de Americana encanta o público ao proporcionar este espaço de demonstração do trabalho dos coralistas da nossa região”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira o repertório da noite de apresentações:

Corda Coral – regência de Ana Paula Rotger: “Salmo 142”, “Lacrymosa” e “Eu e a Brisa”, com a participação do pianista Henrique Villela

Coral da Ofisb – regência de Leidson Barbosa: “Vá Pensamento”, “Maravilhosa Graça” e “Contigo Partirei”

Madrigal Maestro Antônio Fraga – regência de Luiz Custódio: “Vamo Vê Luanda”, “Cantiga de Caicó” e “Kyrie – Misa Criolla”

Coral Ítalo Brasileiro – regência de Clayton Prado: “Italiano Vero”, “Vivo Per Lei” e “Sarà Perché Ti Amo”

Vozes Bárbaras – regência de Eduardo Lustosa: “Só Love”, “Eu Te Darei O Céu” e “Nunca”, com a participação do pianista Giovanni Bonfim

Coral Da Boca Pra Fora – regência de Luciana Vieira: “Boi Bumbá / Maravia”, “Borboletas / Alecrim” e “Vois Sur Ton Chemin”

Coral Vocalis – regência de Adilson Gombradi: “Besame Mucho/Quizas”, “Andanças” e “Mas Que Nada”

