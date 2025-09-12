Maito cobra implantação de retorno na Rodovia Arnaldo Mauerberg, em Nova Odessa

Proposta busca atender demanda de moradores do Residencial Terra Nova e a segurança viária

O vereador Marcelo Maito (União) apresentou o Requerimento nº 402/2025 solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) informações sobre a possibilidade de implantação de um retorno na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, nas proximidades da entrada do Residencial Terra Nova.

A demanda surgiu após diversos relatos de moradores da região, que precisam percorrer cerca de 500 metros além do acesso para realizar o retorno, o que gera transtornos à mobilidade urbana e aumenta os riscos à segurança viária.

No documento, Maito questiona o DER sobre a existência de estudos técnicos já realizados, eventuais conclusões apresentadas, dificuldades encontradas, além de possíveis projetos ou previsão orçamentária para execução da melhoria. O vereador também solicita esclarecimentos sobre os critérios técnicos e normativos adotados pelo órgão para a implantação de retornos em rodovias estaduais.

“Nosso objetivo é garantir mais segurança e praticidade aos motoristas que utilizam a rodovia diariamente. O pedido reflete uma necessidade real dos moradores do Terra Nova e de toda a população que transita pela região”, destacou Marcelo Maito.

O documento foi lido na sessão ordinária do dia 25 de agosto e encaminhado ao DER para manifestação.

