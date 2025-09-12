Saúde felina: por que considerar um especialista em gatos?

Veterinária do Nouvet comenta como um atendimento personalizado pode fazer a diferença no diagnóstico e tratamento

No Brasil, existem aproximadamente 30 milhões de gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Curiosos, independentes e territoriais, eles diferem de cães não só em comportamento, mas também nas questões de saúde e bem-estar, o que demanda um olhar atento e específico às suas particularidades. É com esse foco que atuam os especialistas em felinos.

“Os gatos possuem várias nuances em seus comportamentos e também doenças específicas da espécie. Levá-los em um especialista de felinos é importante pois o profissional vai considerar todas essas particularidades, oferecendo prevenção e tratamentos personalizados com um manejo sensível”, explica Isabelle Guimarães, veterinária especialista em felinos no Nouvet, centro veterinário hospitalar em São Paulo.

Mas como eles podem fazer a diferença? Entre as habilidades e atuações desses profissionais, estão a capacidade de identificar sintomas sutis que muitas vezes os gatos não demonstram. Por geralmente serem mais discretos, pode ser difícil de perceber se eles estão com dor ou desconforto. Um especialista tem a sensibilidade e o conhecimento para notar os sinais que um gato está dando, o que também implica em reconhecer, diagnosticar e tratar as doenças características deles. Algumas das mais comuns são doenças renais, FIV, FeLV, etc.

“Um diagnóstico certeiro pode fazer toda a diferença para o bem-estar dos felinos, pois o especialista saberá orientar e tratar os problemas seguindo um protocolo pensado para eles. Isso também inclui indicar o tipo de medicação ideal considerando o metabolismo da espécie. Além disso, mais do que remediar, o profissional saberá trabalhar uma prevenção com expertise desde o início, considerando idade, estilo de vida e histórico do pet”, comenta Isabelle.

Além de um check-up preventivo e protocolo de tratamento objetivo, um especialista em felino também trabalha com olhar para o comportamento dos gatos. Não é raro ver tutores enfrentando alguns dilemas com seus animais, como a dificuldade de adaptação com caixa de areia, a reatividade com humanos ou outros gatos, a destruição de objetos, a vocalização excessiva, entre outros.

“Tais problemas podem ser solucionados com estratégias focadas no comportamento da espécie, entendendo as causas e sintomas. Nosso trabalho como especialistas é ouvir e respeitar todas as particularidades dos gatos, prezando pelo seu bem-estar”, complementa a especialista do Nouvet.

