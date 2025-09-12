O Procon Sumaré alerta consumidores e fornecedores sobre golpes que estão sendo aplicados em aplicativos de mensagens e redes sociais utilizando, de forma indevida, o nome do órgão. Entre as falsas promessas estão devolução de valores (cashback), cobranças por serviços inexistentes, solicitação de documentos pessoais e envio de links relacionados a supostas reclamações e processos.

A Prefeitura de Sumaré reforça que não realiza cobranças por seus serviços e não solicita dados pessoais ou bancários por meio de aplicativos como WhatsApp, Telegram, e-mail ou redes sociais. Todas as interações oficiais são realizadas exclusivamente na sede do Procon Sumaré, localizada na Rua Pedro Consulin, 73, Centro.

O secretário de Controle e Transparência, Alisson Chuma, reforça a orientação para que a população mantenha atenção redobrada.

“É fundamental que o consumidor não clique em links recebidos em nome do Procon e nunca confirme ou repasse dados pessoais e informações bancárias por esses canais. Em caso de dúvida, procure sempre os meios oficiais de atendimento”, orientou.

Para esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o Procon Sumaré pelo telefone 156 ou pelo aplicativo 156 Sumaré, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para Android e iOS.

