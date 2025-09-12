Volta Ciclística do Estado de São Paulo divulga lista de equipes

A Federação Paulista de Ciclismo confirmou as equipes que participarão da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, programada para o período de 17 a 21 de setembro, com um total de 695 km divididos por cinco etapas. Serão 19 times na edição deste ano, sendo 17 do Brasil, representando três estados, e duas do exterior. O evento terá transmissão pela Rede Família e no canal do YouTube da Federação Paulista de Ciclismo.

Vale destacar que a competição é válida pelo Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo, da Classe 2 A, uma das mais altas do país. Reunindo algumas das principais equipes do país e convidados do exterior, a Volta do Estado retorna em grande estilo após 11 anos, recolocando o ciclismo nacional em evidência.

A relação das equipes nacionais é a seguinte: ABEC Rio Claro (SP), ACRS Cycling Team (SC), AD Facex (SP), AGI Cycling Team (SP), ARSC- PM Boituva (SP), Emthos (BA), Fundsport Araraquara (SP), Imuno Brasil C.M.E Iracemápolis (SP), Indaiatuba Cycling Team (SP), L.S.D Liga Sancaetanense de Desporto (SP), Liga de Ciclismo Sorocabana (SP), Pindamonhangaba (SP), São José Ciclismo (SP), Seleção Gaúcha (RS), Soul Cycles – Santos (SP), Swift Pro Cycling (SP) e Taubaté Cycling Team (SP). Os times do exterior são a Harmonia Cycling Social Club (URU) e a Seleção Guiné-Bissau.

A prova terá cinco etapas, com uma largada inédita no dia 17, saindo de dentro do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Estadual, seguindo para Sorocaba. Após a etapa em Sorocaba, a prova seguirá para Mairiporã, e no terceiro dia, o trecho será de Mairiporã a Indaiatuba. A penúltima prova será entre Mairiporã e Guarulhos, terminando no domingo, com o trecho de Guarulhos até a Assembleia Legislativa – ALESP, na capital paulista, totalizando os 695 km.

A programação oficial começará no dia 16, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Auditório Franco Montoro. Das 14h às 17h haverá a retirada de kit e conferência de documentos; às 17h será realizado o Congresso Técnico, ficando para as 18h a Coletiva de Imprensa e apresentação das equipes.

Volta do ABCD

O aquecimento para a Volta do Estado será neste domingo, na 26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, a partir das 8 horas, com largada em Paranapiacaba, Distrito de Santo André, percorrerá todos os sete municípios da região, com chegada na arena montada em Diadema, Av. Ulisses Guimarães. Serão 125 km para as categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos, enquanto as demais competirão no circuito de Diadema. A prova terá transmissão ao vivo pelo YouTube da FPCiclismo.

A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo tem organização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, das prefeituras de São Paulo, Sorocaba, Mairiporã, Indaiatuba e Guarulhos, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Artesp, DER, Concessionárias e CET São Paulo. A supervisão é da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.

Programação oficial:

16/09

Retirada de kit e conferência de documentos.

Das 14h às 17h – mesmo local do Congresso Técnico

Congresso Técnico

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –

Auditório Franco Montoro

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

Coletiva de Imprensa

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –

Auditório Franco Montoro

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

17/09

1ª Etapa – 138 km

Largada: São Paulo, Palácio dos Bandeirantes

Local: Avenida Morumbi, 4500, São Paulo

Chegada: Sorocaba – Paço Municipal Sorocaba

Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista

18/09

2ª Etapa – 193 km

Largada: Sorocaba – Paço Municipal Sorocaba

Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista

Chegada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

19/09

3ª Etapa – 156 km

Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Local: Avenida Boulevard Centro, s/n, Mairiporã

Chegada: Centro Esportivo Jardim Morada do Sol “Rei Pelé”

Local: Estrada da General Motors, 320 – Distrito Industrial Indaiatuba/SP

20/09

4ª Etapa – 150 km

Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Chegada: Guarulhos – Paço Municipal

Local: Av. Bom Clima, 71 – Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP

21/09

5ª Etapa – 58 km

Largada: Guarulhos – Paço Municipal

Local: Av. Bom Clima, 71 – Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP

Chegada: ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

