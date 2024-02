Americana inicia Cadastro Turístico 2024

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou o Cadastro Turístico 2024, voltado para os estabelecimentos gastronômicos, rede hoteleira, espaços de eventos e agências de viagens e receptivo. O preenchimento dos dados deve ser feito no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner sobre a ação na página principal. O prazo vai até 10 de abril.

“O cadastramento é voluntário, não obrigatório, mas é de extrema importância para os estabelecimentos que querem se destacar no roteiro do turismo local. Dessa maneira, poderemos ter um levantamento fiel à realidade dos negócios com potencial turístico da nossa cidade”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O setor gastronômico engloba os seguintes tipos de estabelecimentos: bar, bar temático, restaurante, self service/quilo, doceria, sorveteria, quiosque, padaria, fast food, cafeteria, lanchonete e barraca de praia. A rede hoteleira inclui hotel, hostel/albergue, cama e café, hotel fazenda, colônia de férias, resort e flat. Os estabelecimentos que podem se cadastrar como eventos são: centro de convenções e feiras, salas de reuniões, auditório, parque/pavilhão/centro de exposições e outros.

Mais notícias da cidade e região

O município de Americana faz parte da Região Turística Bem Viver, juntamente com Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. As cidades constituíram o Fórum Regional, instância de governança regional da política de Turismo.

Americana também compõe o Plano Regional do Turismo, com a proposta de desenvolvimento da atividade turística de forma regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, integrando os diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil.

Após o cumprimento de uma série de requisitos legais, Americana foi homologada, em 2022, no SISMAPA (Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro), um instrumento do Governo Federal que reúne municípios com vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. É o Mapa do Turismo Brasileiro que define as áreas que receberão as políticas públicas do setor com prioridade.

Entre os pontos turísticos da cidade, estão a Basílica Santo Antônio de Pádua, a Estação Cultura de Americana, o Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carrol Meneghel”, o Mercado Municipal, as orlas das praias Azul e dos Namorados, o Teatro Municipal “Lulu Benencase” e o Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco”.

A sede da Secretaria de Cultura e Turismo abriga também o Centro Municipal de Atendimento ao Turista, no seguinte endereço: Rua das Palmeiras, nº 8, no Jardim São Paulo. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.